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Телеведущий Борис Корчевников возглавит телеканал "Спас"

Опубликовано 21.04.17 15:08 Телеведущий Борис Корчевников возглавит телеканал "Спас"

Кандидатуру Корчевникова одобрил лично патриарх Кирилл.

Известный российский телеведущий Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1". 34-летний журналист возглавит православный телеканал "Спас", причем назначение Корчевникова одобрил лично патриарх Кирилл. В настоящее время Корчевников записывает последние выпуски "Прямого эфира". Как писал TopNews, его место на "России-1" займет Дмитрий Шепелев.

"Корчевников будет руководителем телеканала "Спас", а я стану его заместителем.У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по ужшкммт факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым", -  цитирует Life слова гендиректора телеканала "Спас" Бориса Костенко. 

По его словам, юридическое оформление Корчевникова на телеканал состоится на следующей неделе, однако решение о назначении уже одобрил патриарх.

"Уже есть такое решение патриарха, он наш учредитель. Это одобрение имеет для нас особый статус: для публики этот документ ничего не значит, а для нас значит", - сказал Костенко.

В числе причин, по которым Корчевников уходит из "Прямого эфира", называются личные обстоятельства и проблемы со здоровьем. Отметим, что на ток-шоу "Прямой эфир" Корчевников проработал почти четыре года, до него ведущим был Михаил Зеленский.

Представители пресс-службы "России-1" пока никак не комментируют информацию об уходе Бориса Корчевникова.
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