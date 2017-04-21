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СМИ: на фреске в украинской церкви нарисовали "Путина" в огне адского пламени (ФОТО)

Опубликовано 21.04.17 14:15 СМИ: на фреске в украинской церкви нарисовали "Путина" в огне адского пламени (ФОТО)

Провокационная фреска появилась на стене одной из церквей Львовской области.

В городе Червонограде украинской Львовской области на стене храма святого Иосафата Украинской греко-католической церкви появилась фреска  символикой нацистского и коммунистического режимов и изображением человека, похожего на президента России Владимира Путина в огне адского пламени.

По информации украинских СМИ, настоятель храма отец Михаил заявил, что на фреске запечатлен "собирательный образ бюрократа и преступника". 

"Кто-то видит, что это Путин, другие — что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже ужшкммт в последние дни. А ещё там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, кто был причиной слёз, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву", — цитирует священника RT.

По информации портала, на другой стене изобразили Крещение Руси, ещё на одной — выдающиеся фигуры Украинской греко-католической церкви и Украины, в том числе Степан Бандера, Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Тарас Шевченко, Иван Франко, Михаил Грушевский, гетманы Иван Мазепа и Богдан Хмельницкий.
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