Эксперты обнародовали ТОП-10 городов России по автоугонам

Опубликован рейтинг городов России, где чаще всего совершаются угоны автомобилей.

В России составили рейтинг городов-лидеров по числу автоугонов. Первые три места заняли Смоленск, Санкт-Петербург и Курган, пишет "РГ" со ссылкой на данные компании «Альфа-Страхование».

За Курганом следует Кемерово - 0,22%, Ставрополь и Москва - по 0,2%, Ярославль - 0,19%, Новосибирск и Оренбург - по 0,17%, Красноярск - 0,16%

Годом ранее Смоленск вместе с Санкт-Петербургом и Новосибирском делили 5-7 места с одинаковым показателем частоты угонов в 0,26%, а Курган не входил в десятку городов, где чаще всего угоняли автомобили.

Столица в 2015 году занимала десятое место, в 2016 году Москва поднялась ужшкммт выше. С показателем в 0,2% город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое место. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию.

В 2015 году в список городов с наибольшей частотой угонов вошли Иваново (0,64%), Владивосток (0,36%), Тольятти (0,34%), Выборг (0,32%), Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск (по 0,26%), Мурманск и Орел (по 0,25%), Москва (0,24%).