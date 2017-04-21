Свои выводы ученые сделали посредством десятилетнего наблюдения четырех тысяч американцев, проживающих в городе Фрэмингхэм. Все это время эксперты следили за тем, как менялся их IQ.

Американские ученые утверждают, что любители газированных напитков и фруктовых соков рискуют заработать ухудшение памяти и атрофию головного мозга. Прямой связи между первым и вторым пока не зафиксировано, но об этом говорит статистика, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Alzheimer's & Dementia.

Помимо этого сотрудники университета Тафтса из Бостона отметили у любителей сладкого питья троекратное повышение риска инсульта ужшкммт и закупорки сосудов мозга. Последствия пагубного пристрастия ежегодно становятся причиной смерти около 184 тысяч человек, большая часть которых является жителями США, Мексики и стран Латинской Америки.

Исследователи опираются на результаты анализа данных, собранных при участии четырех тысяч жителей американского города Фрэмингхэм. В течение 10 лет медики вели наблюдения за состоянием сердца и сосудов этих пациентов, а также за изменениями их интеллекта и памяти.

По мнению ученых, проблемы были вызваны не диабетом и другими последствиями излишнего употребления сладкого, но проверить результаты они планируют в ходе новой работы на эту тему.