Частный проект "113 городов Белоруссии" выпустил сувенирную монету "Один могилевский рубль" с провокационным призывом.

В Белоруссии поступил в продажу сувенир, который российские политилоги назвали проверкой на объективность белорусской Фемиды, передает НТВ.

В стране уже несколько лет действует проект «113 городов», призванный увековечить память каждого города в монетах. И вот в Могилёве на сувенирной монете написали историческую фразу, сказанную в XVII веке бургомистром Иосифом Леоновичем. «Пора! Пора!» — это призыв к восстанию против российского гарнизона, в результате которого были убиты семь тысяч ужшкммт солдат, а Могилёв достался полякам.

Некоторые белорусские политологи расценили появление этой монеты как провокацию со стороны ЕС и Польши. А вот автор говорит, что никакой розни не разжигал, просто хотел привлечь внимание к истории.

"Ридус" напоминает историю: в ночь с 31-го января на 1-го февраля 1661-го года, по секретному указанию магистрата, жители Могилева, в чьих домах обитали московские стрельцы, выкрутили кремни из их ружей, и достали свое оружие из тайников. Утром 1-го февраля магистрат и почетные граждане собрались в Ратуше с оружием и стали ждать сигнала к началу восстания. Московские солдаты не были готовы к такому повороту событий и не организовали обороны. Сигнал к началу резни дал бурмистр Язеп Леванович своими криками. Этот эпизод очень популярен в среде белорусских националистов.

Монета представляет собой «один могилевский рубль» с изображением городской ратуши, герба и того самого призывы Левановича. Тираж сувенирной моменты уже начали разыгрывать в социальных сетях.