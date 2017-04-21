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ООН предупредила о случайной ядерной войне на Земле

Опубликовано 21.04.17 12:52 ООН предупредила о случайной ядерной войне на Земле

ООН предупреждает о возросшем риске ядерной войны, которая может начаться по ошибке из-за ложного срабатывания автоматических систем ПВО.

Организация Объединенных Наций предупредила о повышающемся риске ядерной войны, которая может начаться по случайности, например, из-за ошибочного срабатывания автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет или других военных систем наблюдения. Подобная ситуация может сложиться в результате погодных условий или хакерских атак, передает "Звезда".

Коммуникационные сети одной страны могут отреагировать на ракетный удар ужшкммт другой страны, хотя та его не наносила, и, в свою очередь, нанести ответный удар. Такая ситуация может привести к ядерной войне, следует из исследования под названием Understanding Nuclear Weapon Risks, которое опубликовал Институт ООН по исследованию проблем разоружения UNIDIR.

Риск возрастает из-за увеличения количества и повышения сложности автоматизированных военных систем. В зоне риска находятся все подключенные военные системы, включая системы связи между командованием и пусковыми платформами, спутниковые и радиолокационные системы и другие.

Авторы доклада напроминают об инциденте 1983 года. Тогда советская система предупреждения о ракетном нападении "Око" ошибочно сообщила о запуске нескольких межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Ложную тревогу выдал соединенный с системой спутник, который принял за ракеты слишком яркое отражение солнечного света от облаков. В этом случае полномасштабной ядерной войны удалось избежать лишь благодаря тому, что оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15, подполковник Станислав Петров, определил тревогу как ложную, отмечают Дни.ру.

Учитывая высокий уровень напряженности в мире – в частности, между Россией и Западом, а также между США и Северной Кореей, подобных инцидентов можно ожидать и в наши дни, предупреждают аналитики.
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