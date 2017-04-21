 
TOP 10

1 СМИ сообщили о стягивании войск РФ к границе с КНДР (ВИДЕО)

2 В Хабаровске неизвестный расстрелял людей в приемной УФСБ: двое погибших

3 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

4 Опубликовано ВИДЕО нападения на полицейских в Париже

5 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

6 По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

7 ООН предупредила о случайной ядерной войне на Земле

8 В Белоруссии выпустили памятную монету с призывом к убийству "русских оккупантов" (ФОТО)

9 СМИ: хакеры украли у Владимира Соловьева 800 тысяч рублей

10 В США учительница шокировала детей убийством кролика на уроке (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Индексация пенсий в 2017 году: в МЭР заговорили о повышении пенсий работающим пенсионерам

Опубликовано 21.04.17 12:44 Индексация пенсий в 2017 году: в МЭР заговорили о повышении пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости: ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о том, что этот вопрос еще не закрыт.

Повышение пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости

Как заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, на затраты по индексации пенсий работающим пенсионерам требуется порядка 200 миллиардов рублей.

При этом, по словам замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева, вопрос индексации выплат работающим пенсионерам находится на стадии проработки.

"Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать", — цитирует чиновника РИА Новости..

В свою очередь, Дроздов отметил, что сейчас ужшкммт в России около 9,6 миллионов работающих пенсионеров.

"Будет такое поручение (рассмотреть возможность восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам – прим. ред.) – будем обсуждать", – приводит слова Дроздова ТАСС.

Он отметил, что пока в ПФР не поступало соответствующего распоряжения.

Как писал TopNews, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев во время итогового отчета в Госдуме сообщил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт. Глава правительства подчеркнул, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага, чтобы принять взвешенное решение.

Пенсии работающих россиян были заморожены с января 2016 года в связи с напряженной экономической ситуацией в стране.
Другие материалы по этой теме

Пенсионер из Томска выслал Медведеву 60 рублей надбавки к пенсии

Эксперты назвали средний размер пенсии в России в 2017 году

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга