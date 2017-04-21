Индексация пенсий в 2017 году: в МЭР заговорили о повышении пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости: ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о том, что этот вопрос еще не закрыт.

Повышение пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости

Как заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, на затраты по индексации пенсий работающим пенсионерам требуется порядка 200 миллиардов рублей.

При этом, по словам замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева, вопрос индексации выплат работающим пенсионерам находится на стадии проработки.

"Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать", — цитирует чиновника РИА Новости..

В свою очередь, Дроздов отметил, что сейчас ужшкммт в России около 9,6 миллионов работающих пенсионеров.

"Будет такое поручение (рассмотреть возможность восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам – прим. ред.) – будем обсуждать", – приводит слова Дроздова ТАСС.

Он отметил, что пока в ПФР не поступало соответствующего распоряжения.

Как писал TopNews, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев во время итогового отчета в Госдуме сообщил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт. Глава правительства подчеркнул, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага, чтобы принять взвешенное решение.

Пенсии работающих россиян были заморожены с января 2016 года в связи с напряженной экономической ситуацией в стране.