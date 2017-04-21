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Жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов 2016-2017: смотреть онлайн 21.04.2017, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 21.04.17 11:36 Жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов 2016-2017: смотреть онлайн 21.04.2017, где смотреть (ВИДЕО)

Кто с кем сыграет в полуфинале Лиги чемпионов выяснится по результатам жеребьевки, которая пройдет 20 апреля 2017 в швейцарском Ньоне.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов: смотреть онлайн-трансляцию можно в Сети 21 апреля

В Ньоне 21 апреля 2017 года в 13:00 мск начнётся жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов. В прямом эфире трансляцию жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов 21 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также за жеребьевкой можно следить в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 13:00 мск.

Лига чемпионов, жеребьевка 1/2 финала ВИДЕО. Прямая трансляция 21 апреля 2017. Смотреть онлайн

В полуфинальной стадии самого престижного клубного турнира Европы примут участие мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Ювентус" и "Монако". Согласно регламенту посева перед жеребьёвкой не ужшкммт будет, поэтому любая команда сможет сыграть с любой.

В ходе жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов 21 апреля 2017 будет определено, кто станет номинальным хозяином решающего матча — победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Отметим, что первые матчи 1/2 финала состоятся 2 и 3 мая, а ответные пройдут через неделю. Команды, чьё название достанут первым при жеребьёвке, проводят первый матч дома. Финал состоится в субботу, 3 июня, на стадионе "Национальный" в Кардиффе.
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