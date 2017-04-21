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Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Опубликовано 21.04.17 11:33 Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал, как увеличить темпы роста экономики страны.

Главным условием роста российской экономики является развитие несырьевого экспорта, который необходимо удвоить к 2024-2025 годам, считает глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Его слова приводит РИА Новости.

"Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше двух процентов. Ну будет, может быть, от двух до трех", — заявил Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По ужшкммт его словам, одной из основных причин слабого темпа роста экономики является низкая мотивация госкомпаний и их большая доля в ведущих отраслях.

"Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства, потому что государственные компании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности. В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании – от добычи до финансов. Где вообще не должно быть государственных компаний – ни в добыче, ни в финансах – в перспективе", — сказал Кудрин.

Он напомнил, что доля выручки госкомпаний в энергетике сейчас составляет 70%, в финансах – 46%. По мнению главы ЦСР, доля госкомпаний должна быть существенно снижена во всех отраслях, не связанных с обороной и безопасностью, передает ТАСС.

Низкие темпы роста экономики в значительной степени лежат в ответственности госсектора, который недостаточно эффективен, заявил Кудрин и назвал политику госкомпаний во внедрении технологических инноваций "очень вялой".

Кудрин также напомнил, что западные санкции в отношении России отрицательно влияют на экономику страны.

"Санкции тоже очень чувствительны, и несут скорее отрицательный эффект для российской экономики, чем положительный. Мы слышим часто, вот пусть санкции еще продолжатся. Понятно, что мы должны очень принципиально вести себя в международных отношениях, но нужно объективно оценивать влияние санкций - оно отрицательно", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.
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