Бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал, как увеличить темпы роста экономики страны.

Главным условием роста российской экономики является развитие несырьевого экспорта, который необходимо удвоить к 2024-2025 годам, считает глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Его слова приводит РИА Новости.

"Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше двух процентов. Ну будет, может быть, от двух до трех", — заявил Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По ужшкммт его словам, одной из основных причин слабого темпа роста экономики является низкая мотивация госкомпаний и их большая доля в ведущих отраслях.

"Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства, потому что государственные компании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности. В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании – от добычи до финансов. Где вообще не должно быть государственных компаний – ни в добыче, ни в финансах – в перспективе", — сказал Кудрин.

Он напомнил, что доля выручки госкомпаний в энергетике сейчас составляет 70%, в финансах – 46%. По мнению главы ЦСР, доля госкомпаний должна быть существенно снижена во всех отраслях, не связанных с обороной и безопасностью, передает ТАСС.

Низкие темпы роста экономики в значительной степени лежат в ответственности госсектора, который недостаточно эффективен, заявил Кудрин и назвал политику госкомпаний во внедрении технологических инноваций "очень вялой".

Кудрин также напомнил, что западные санкции в отношении России отрицательно влияют на экономику страны.

"Санкции тоже очень чувствительны, и несут скорее отрицательный эффект для российской экономики, чем положительный. Мы слышим часто, вот пусть санкции еще продолжатся. Понятно, что мы должны очень принципиально вести себя в международных отношениях, но нужно объективно оценивать влияние санкций - оно отрицательно", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.