По словам правоохранителей, стрельбу устроил 39-летний рецидивист, который находится в базе экстремистов.

В Сети опубликовали видео стрельбы, прозвучавшей накануне в центре Парижа. Как писал TopNews, жертвой атаки террориста стал один правоохранитель, еще двое получили серьезные ранения. Сам нападавший был застрелен ответным огнем.

Ранее сообщалось, что накануне нападения террорист писал в соцсетях, что хочет убивать полицейских. Источники в полиции сообщили, что ликвидированный преступник числился в базе экстремистов, которые представляют угрозу безопасности.

Речь идет ужшкммт о 39-летнем преступнике, который ранее отбывал тюремный срок за вооруженное нападение на полицейских, остановивших его автомобиль для проверки. Также он совершил нападение на охранника пенитенциарного учреждения.

Добавим, что полиция выдала ордер на арест второго участника стрельбы. По некоторым данным, он прибыл на поезде из Бельгии.