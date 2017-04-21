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СМИ: власти Германии пользуются болезнью жены Турчинова для шпионажа на Украине

Опубликовано 21.04.17 10:58 СМИ: власти Германии пользуются болезнью жены Турчинова для шпионажа на Украине

Германия пользуется тем, что супруга Турчинова - главы Совета нацбезопасности Украины - находится на лечении в одной из немецких клиник.

Представители канцелярии Федерального канцлера ФРГ, пользуясь тяжелым состоянием жены Александра Турчинова, используют его для получения нужной информации об Украине в обход МИДа и самого Петра Порошенко, пишут украинские "Вести" со ссылкой на источники в окружении политика.

По данным источника, жена Турчинова больна онкологией (рак груди) и проходит она лечение именно в ФРГ. Этот факт и используют немецкие политики для получения нужных данных о социально-политической, военной и экономической ситуации в Украине.

Это ужшкммт идет вразрез с недавней информацией о том, что Турчинов дал интервью BBC из онкологической больницы в Германии, поскольку сам болен и проходит там лечение.

Секретарь СНБО не комментировал эти публикации, но появился на публике, выступив 20 апреля в Киево-Могилянской академии, отмечает Лента.ру.

В беседе с «Би-би-си» Турчинов сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он сказал, что украинские военные в Донбассе должны продвигаться на восток, а также сообщил, что именно по его приказу весной 2014 года наносились авиаудары по аэропорту Донецка. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что давно сомневается в адекватности украинских политиков.

Турчинов с декабря 2014-го является секретарем СНБО. После госпереворота и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года занял должность председателя Верховной Рады, затем на четыре месяца став и.о. главы государства.
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