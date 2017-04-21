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ЦБР лишил лицензий банки «Образование» и «ФИНАРС Банк»

Опубликовано 21.04.17 10:48 ЦБР лишил лицензий банки «Образование» и «ФИНАРС Банк»

Проблемы у них, по данным ЦБ, возникли из-за использования им крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

Центробанк отозвал лицензии у двух банков — «Образование» и «ФИНАРС банк». Банк «Образование», по данным рейтинга «Интерфакс-100» за 2016 год, находился на 99-м месте по размеру активов среди российских кредитных организаций, пишет Znak.com.

По данным ЦБ, проблемы у банка «Образование» возникли из-за рискованной бизнес-модели и низкого качества большей части активов. Банк кредитовал фирмы-однодневки. Чтобы скрыть дефицит ликвидности, он искусственно ограничивал права клиентов по распоряжению собственными деньгами. По данным регулятора, на 1 апреля «Открытие» опустился ужшкммт на 118-ю строчку по величине активов.

«ФИНАРС Банк», по данным ЦБ, проводил сомнительные транзитные операции, целью которых являлась «теневая» продажа наличных. На 1 апреля 2017 года банк занимал 495-е место в банковской системе России.

"Финарс-банк" не является участником системы страхования вкладов.

В 2016 году Центробанк отозвал лицензии у 103 кредитных организаций.
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