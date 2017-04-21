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Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

Опубликовано 21.04.17 10:14 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной обвинил сенатора Франца Клинцевича в запугивании афганцев.

Накануне в ходе заседания оргкомитета "Победа", на котором присутствовал президент России Владимир Путин, выступил председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной. В своей речи он обвинил сенатора Франца Клинцевича в том, что тот запугивает афганцев: рассылает письма, звонит и заявляет о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин якобы станет будущим президентом России, а Клинцевич получит от него необходимые полномочия и "закатает и закопает живьем в могилу" своих оппонентов. 

Глава государства выслушал ужшкммт обращение Чепурного с улыбкой и выразил уверенность в том, что афганцев такими письмами испугать нельзя.

Как пишет Znak.com, Франц Клинцевич и Андрей Чепурной давно находится в конфликте из-за ветеранских организаций и санатория "Русь". Так, Чепурной, среди прочего, обвинял Клинцевича, что тот отдыхал в санатории и не рассчитался за отдых. Сам сенатор в одном из своих интервью говорил: "Я благодаря своим контактам и связям сделал так, что государство на протяжении последних 17 лет оказывало им сильнейшую финансовую поддержку (санаторию). И там человек оказался… просто банальным вором, больным человеком! Но, имея этот инструментарий, он развернул невероятно клеветническую кампанию. Написал по 6–7 писем — Путину, Медведеву, Нарышкину, Матвиенко…" 

Франц Клинцевич проиграл суд по этому делу. 

"Один из руководителей московского судейского сообщества сожительствует с Чепурным, который формировал это все", — говорил тогда сенатор.
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