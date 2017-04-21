Горбачев написал для журнала Time колонку про Путина

Американский журнал Time опубликовал ТОП-100 самых влиятельных людей мира.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал для журнала Time колонку о Владимире Путине. Накануне американское издание внесло российского президента в число ста самых влиятельных людей мира, передает РЕН-ТВ.

"Сталкиваясь с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президент Владимир Путин смог стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение", - описывает заслуги Путина на посту президента России Михаил Горбачев.

По словам Горбачева, вначале "определенные меры авторитарного характера <...> были оправданы". Неизбежным ужшкммт следствием этого Горбачев назвал "ослабление парламента, судебной системы, гражданского общества и снижение независимости СМИ". Также Горбачев добавляет, что "экономический рост замедлился еще до ухудшения отношений с Западом и санкций".

Наряду с тем, что международная повестка продолжает оставаться важной на данный момент, внутренние проблемы России также являются насущными, пишет экс-президент СССР. Среди таких проблем Горбачев называет «стагнацию в экономике, снижение уровня жизни, массовую бедность, коррупцию, незаконное обогащение отдельных людей, деградацию образования, здравоохранения и науки», отмечает РБК.

«Каждый год, обращаясь к парламенту, президент подчеркивает эти проблемы. Но они не могут быть решены без изменения в системе правления. Я убежден, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента», — заключил Горбачев.

Американский журнал Time 20 апреля опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Все его участники разделены на пять категорий: «Первопроходцы», «Иконы», «Титаны», «Лидеры» и «Деятели искусства». Путин попал в категорию «Лидеры». Вместе с российским президентом в нем оказались президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие.

О каждом из участников сотни самых влиятельных людей написаны колонки разными авторами. Например, о Трампе колонку написал спикер палаты представителей Пол Райан, о Мэй — премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш.