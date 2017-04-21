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YouTube ВИДЕО: в США учительница шокировала детей убийством кролика об металлическую балку

Опубликовано 21.04.17 09:58 YouTube ВИДЕО: в США учительница шокировала детей убийством кролика об металлическую балку

Жуткое Ютуб ВИДЕО убийства животного было снято на на уроке по агроведению.

В одной из школ американского штата Техас учительница на уроке агроведения показала ученикам, как убить кролика с помощью металлической балки.

Как сообщает Life со ссылкой на местные источники, кровавый инструктаж для детей проходил на улице, в рамках занятий на тему убоя скота. Одна из присутствовавших на месте учениц сняла произошедшее на ужшкммт видео. Когда об этом узнало руководство образовательного учреждения, девочка была тут же исключена за неразрешённую съёмку. Также ей поставили ноль баллов за урок.

Согласно Кодексу образования штата Техас, обсуждение на уроках темы, связанной с забоем скота, действительно входит в образовательную программу. Однако в документе ничего не говорится про демонстрацию такой процедуры.

Как заверили в школе, где произошёл инцидент, больше занятий, посвящённых убою животных и обработке туш, проводить не планируется.

YouTube ВИДЕО: в США учительница показала детям, как убить кролика об металлическую балку
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