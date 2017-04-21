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10 США нашли повод для ареста Ассанжа

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США нашли повод для ареста Ассанжа

Опубликовано 21.04.17 09:25 США нашли повод для ареста Ассанжа

Власти США подготовили официальные обвинения, чтобы добиваться ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Министерство юстиции США подготовило документы, чтобы в официальном порядке предъявить обвинения главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу, передает RT  со ссылкой на CNN.

Ранее в ведомстве считали, что выдвинуть обвинения против Ассанжа будет затруднительно, так как помимо его ресурса многие ведущие СМИ публиковали рассекреченные документы, предоставленные, в частности, военнослужащим армии США Брэдли Мэннингом, ныне известным как Челси Мэннинг.

В итоге Минюсту пришлось отложить процесс выдвижения обвинений, хотя расследование и продолжалось в течение нескольких последующих лет.

Расследование ужшкммт в отношении Ассанжа и WikiLeaks министерство юстиции США ведет с 2010 года. Сторона обвинения полагает, что нашла способ продвинуться дальше в привлечении Ассанжа к ответственности. По данным телеканала, это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.
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