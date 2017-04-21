 
TOP 10

1 СМИ сообщили о стягивании войск РФ к границе с КНДР (ВИДЕО)

2 Путину рассказали, как пугают его "преемником" Володиным (ВИДЕО)

3 При обысках у экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро

4 По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

5 СМИ: исполнитель теракта в Париже раскрывал свои планы в соцсетях (ВИДЕО)

6 СМИ: хакеры украли у Владимира Соловьева 800 тысяч рублей

7 В США учительница шокировала детей убийством кролика на уроке (ВИДЕО)

8 Эксперты заговорили об обрушении доллара до 50 рублей в мае

9 Горбачев написал для журнала Time колонку про Путина

10 США нашли повод для ареста Ассанжа

Новости наших партнеров

По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

Опубликовано 21.04.17 09:20 По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

В нападении на автобус футболистов клуба "Боруссия" подозревается 28-летний выходец из России.

Полиция задержала выходца из России, подозреваемого в организации атаки на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия», пишет RT со ссылкой на Bild.

По информации издания, задержан 28-летний Сергей В. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух его потенциальных сообщников, которые также являются выходцами из России.

По одной из версий следствия, Сергей В. совершил взрывы с целью заработать денег. Полиция установила, что до атаки он приобрёл 15 тыс. акций «Боруссии» на €78 тыс., а ужшкммт после взрыва и последующего падения акций на рынке он смог бы заработать около €3,9 млн.

Также обращает на себя внимание поведение Сергея В. после взрывов: он спокойно заказал себе в ресторане отеля бифштекс, тогда как все гости пришли в сильное волнение. При заказе номера Сергей В. попросил вид из окна как раз на дорогу, где произошёл взрыв, уточняет "Чемпионат.com".

Согласно данным следствия, задержанный не имел отношения к экстремистским организациям.
Другие материалы по этой теме

«Монако» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде: матч ЛЧ с "Монако" отменен (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга