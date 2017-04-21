По делу о взрыве автобуса "Боруссии" в Германии задержан россиянин

В нападении на автобус футболистов клуба "Боруссия" подозревается 28-летний выходец из России.

Полиция задержала выходца из России, подозреваемого в организации атаки на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия», пишет RT со ссылкой на Bild.

По информации издания, задержан 28-летний Сергей В. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух его потенциальных сообщников, которые также являются выходцами из России.

По одной из версий следствия, Сергей В. совершил взрывы с целью заработать денег. Полиция установила, что до атаки он приобрёл 15 тыс. акций «Боруссии» на €78 тыс., а ужшкммт после взрыва и последующего падения акций на рынке он смог бы заработать около €3,9 млн.

Также обращает на себя внимание поведение Сергея В. после взрывов: он спокойно заказал себе в ресторане отеля бифштекс, тогда как все гости пришли в сильное волнение. При заказе номера Сергей В. попросил вид из окна как раз на дорогу, где произошёл взрыв, уточняет "Чемпионат.com".

Согласно данным следствия, задержанный не имел отношения к экстремистским организациям.