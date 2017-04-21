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«Бешикташ» – «Лион»: обзор матча от 20.4.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 21.04.17 00:53 «Бешикташ» – «Лион»: обзор матча от 20.4.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

20 апреля в четвертьфинальном матче Лиги Европы "Лион" обыграли "Бешикташ" по пенальти со счетом 7:6 и вышел в полуфинал турнира.

«Бешикташ» – «Лион»: счёт 6:7 вывел французов в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» на своем поле уступил французскому "Лиону". Встреча, состоявшаяся на "Водафон Арена" в Стамбуле, завершилась со счетом 6:7 (пенальти).  Таким образ "Лион" по результатам двух встреч вышел в полуфинал Лиги Европы.

«Бешикташ» – «Лион»: обзор матча ЛЕ-2017 

Счет на 27-й минуте встречи удалось открыть хозяевам поля. Талиска получил передачу в чужой штрафной и послал мяч прямиком в дальний нижний угол соперников.

Французы отыгрались уже через семь минут. Отличился Александр Ляказетт, который принял ужшкммт заброс от Максима Гоналона в чужой штрафной и перекинул его через вышедшего из ворот голкипера.

Стоит отметить, что у Ляказетта была возможность оформить дубль, однако во время атаки мяч угодил прямо в штангу.

Во втором же тайме турки удвоили свое преимущество. На 58-й минуте Андерсон Талиска принял передачу с левого фланга и головой пробил в ближний угол. 

С учетом первой встречи, которая закончилась во Франции со счетом 2:1 в пользу "Лиона", победителя пары пришлось выявлять сначала в дополнительное время, а затем в серии послематчевых пенальти, где удача сопутствовала гостям (6:7).

«Бешикташ» – «Лион». ВИДЕО голов
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