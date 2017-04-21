"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": обзор матча от 20.04.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

20 апреля 2017 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил бельгийский "Андерлехт" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": счет 2:1 вывел манкунианцев в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" принимал бельгийский "Андерлехт". Матч, состоявшийся 20 апреля на стадионе "Олд Траффорд", завершился победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": обзор 1/4 финала Лиги Европы

На правах хозяев с первых минут встречи подопечные Жозе Моуриньо обрушили шквал атак на ворота гостей и результат не заставил себя долго ждать.

На 10-й минуте Маркус Рашфорд, получив проникающий пас от Погба через всю половину поля, ворвался в штрафную ужшкммт и со второй попытки отпасовал мяч Генриху Мхитаряну, который сильным ударом пробил испанского голкипера "Андерлехта" Рубена.

Впрочем, вскоре гости потихоньку выравняли игру и сумели еще до перерыва сравнять счет. Капитан бельгийцев Софьян Ханни поспе сутолоки в штрафной манкунианцев сумел добить отскочивший к нему мяч мимо Серхио Ромеро.

Счет 1:1 так и остался на табло до окончания основного времени и с учетом игры в Брюсселе (1:1) командам предстояло решать судьбу путевки в полуфинал в дополнительное время.

И здесь "МЮ", не смотря на потерю Ибрагимовича (швед в конце второго тайма получил травму) все же дожал неуступчивого соперника. Победный гол на 107-й минуте встречи забил Маркус Рашфорд.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт", счет 2:1. ВИДЕО голов