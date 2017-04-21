Какой сегодня праздник: 21 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

21 апреля отмечается День главного бухгалтера. Православный мир чествует Родиона-Ледолома.

Какой сегодня праздник 21 апреля 2017: День главного бухгалтера

21 апреля 2017 года в России отмечается День главного бухгалтера. Поздравления в этот день принимают главбухи, аудиторы, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

День главного бухгалтера является неофициальным праздником. Организатором его является редакция журнала "Главбух", а дата торжества приурочена выходу первого номера этого журнала 21 апреля 1994 года.

Главный бухгалтер – это очень ответственная профессия. От правильности заполнения документов ужшкммт зависит без малого судьба компании. Ошибки в ведении учета приводят к уголовной ответственности, штрафам или закрытию компании.

День местного самоуправления

День местного самоуправления В России День местного самоуправления внедрен в систему праздников совсем недавно – в 2012 году Указом Президента РФ В. Путина. Согласно содержанию документа новая дата вводится для повышения значимости института местного самоуправления, а также пропагандирования демократии и развития гражданского общества. В этот день 2013 года органы власти регионов и муниципалитетов впервые отметят профессиональный праздник – День местного самоуправления, и проведут соответствующие событию мероприятия.

Дату для праздника выбрали не случайно. Именно 21 апреля 1785 г. Екатериной Второй была подписана Жалованная грамота городам, которая положила начало формированию российского законодательства о местном самоуправлении. Дальнейшее его развитие было связано с реформами Александра II. После 1917 года идея о формировании самоуправления была надолго забыта, вплоть до начала реформы государственной власти в конце 1980-х годов. А в 1993 году местное самоуправление закрепилось российской конституцией. Развитие его продолжается до сих пор.

Какой церковный праздник сегодня, 21.04.2017: Родион-Ледолом

Православный мир 21 апреля чествует память пресвятого Родиона – апостола от семидесяти. Согласно преданию, Родион являлся близким родственником Павла и вместе с ним принял мученическую гибель во время правления Нерона.

В народе Родиона прозвали Ледоломом, поскольку в этот период на водах активно ломаются льды. Люди делали прогнозы по плавающим глыбам: если лед устанавливался грудами, значит осенью ожидали много хлебов.

21 апреля крестьяне начинали пахать землю.

"Родион воды принес, соху-ка ставь перепахать овес", - говорили в народе.

"Чем глубже копнешь, тем больше хлеба пожуешь", - приговаривали крестьяне.

Посев начинался тогда, когда заквакает первая лягушка или же когда кроты начинают высовываться из нор.