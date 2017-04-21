 
TOP 10

1 ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

2 "Успокойтесь все: я Димон": в Сети обсуждают отчет Медведева о работе за год (ФОТО, ВИДЕО)

3 Соцсети потешаются над Трампом, потерявшим авианосец

4 ВИДЕО с "ползущим" по Луне гигантским НЛО поставило ученых в тупик

5 Лыжница выжила, 7 раз перевернувшись при падении со склона (ФОТО, ВИДЕО)

6 Лидер "Воплей Видоплясова" предложил отправить в гетто "дебилов, не знающих украинский"

7 В Сирии погиб российский военный советник (ФОТО)

8 СМИ выяснили, кого могут призвать на военные сборы в 2017 году

9 Падение российской гимнастки с высоты в минском цирке попало на ВИДЕО

10 Ирина Шейк удивила фанатов первым ФОТО после родов в Instagram

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник: 21 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 20.04.17 23:47 Какой сегодня праздник: 21 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

21 апреля отмечается День главного бухгалтера. Православный мир чествует Родиона-Ледолома.

Какой сегодня праздник 21 апреля 2017: День главного бухгалтера

21 апреля 2017 года в России отмечается День главного бухгалтера. Поздравления в этот день принимают главбухи, аудиторы, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

День главного бухгалтера является неофициальным праздником. Организатором его является редакция журнала "Главбух", а дата торжества приурочена выходу первого номера этого журнала 21 апреля 1994 года.

Главный бухгалтер – это очень ответственная профессия. От правильности заполнения документов ужшкммт зависит без малого судьба компании. Ошибки в ведении учета приводят к уголовной ответственности, штрафам или закрытию компании.

День местного самоуправления

День местного самоуправления В России День местного самоуправления внедрен в систему праздников совсем недавно – в 2012 году Указом Президента РФ В. Путина. Согласно содержанию документа новая дата вводится для повышения значимости института местного самоуправления, а также пропагандирования демократии и развития гражданского общества. В этот день 2013 года органы власти регионов и муниципалитетов впервые отметят профессиональный праздник – День местного самоуправления, и проведут соответствующие событию мероприятия.

Дату для праздника выбрали не случайно. Именно 21 апреля 1785 г. Екатериной Второй была подписана Жалованная грамота городам, которая положила начало формированию российского законодательства о местном самоуправлении. Дальнейшее его развитие было связано с реформами Александра II. После 1917 года идея о формировании самоуправления была надолго забыта, вплоть до начала реформы государственной власти в конце 1980-х годов. А в 1993 году местное самоуправление закрепилось российской конституцией. Развитие его продолжается до сих пор.

Какой церковный праздник сегодня, 21.04.2017: Родион-Ледолом

Православный мир 21 апреля чествует память пресвятого Родиона – апостола от семидесяти. Согласно преданию, Родион являлся близким родственником Павла и вместе с ним принял мученическую гибель во время правления Нерона. 

В народе Родиона прозвали Ледоломом, поскольку в этот период на водах активно ломаются льды. Люди делали прогнозы по плавающим глыбам: если лед устанавливался грудами, значит осенью ожидали много хлебов. 

21 апреля крестьяне начинали пахать землю.

"Родион воды принес, соху-ка ставь перепахать овес", - говорили в народе.

"Чем глубже копнешь, тем больше хлеба пожуешь", - приговаривали крестьяне.

Посев начинался тогда, когда заквакает первая лягушка или же когда кроты начинают высовываться из нор.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга