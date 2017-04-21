Выходные в мае 2017 года: как отдыхаем на майские праздники в России

Выходные дни в мае 2017: на майские праздники жителей России ожидают дополнительные дни отдыха.

Май традиционно приносит россиянам не только теплую и солнечную погоду, но и дополнительные выходные дни.

В мае 2017 года нам предстоит отдыхать не меньше, чем в прошлом году: три дня на первую волну праздников — с 29 апреля по 1 мая и четыре дня - на вторую - с 6 по 9 мая включительно.

1 мая 2017 года в России является государственным праздником - Днем труда или Праздником Весны и Труда. По статье 112 ТК РФ, это нерабочий праздничный день, выпадающий в этом ужшкммт году на понедельник. 29 и 30 апреля при этом - суббота и воскресенье – выходные дни, поэтому на День труда мы отдыхаем три дня подряд. 28 апреля является обычным, несокращенным рабочим днем, поскольку он не является предпраздничным днем.

Вторые майские праздники пройдут с 6 по 9 мая включительно. 9 Мая — День Победы. 6 и 7 мая – суббота и воскресенье – выходные дни. 9 мая – государственный праздник, что означает выходной день. Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, на 8 мая переносится выходной день с субботы 7 января.

10 мая вся страна в едином порыве выходит на работу.