"Старушка Шапокляк": Бузову высмеяли за изменение цвета волос

Телеведущая призналась, что ей надоели холод и зима, поэтому она решила провести эксперимент с внешностью.

Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова продолжает удивлять своих поклонников и вновь пошла на эксперимент с прической. На этот раз теледива не только освежила стрижку, но и добавила в свою жизнь ярких красок. Теперь телеведущая разгуливает по Москве с яркой красной прядью волос.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:54 PDT

"Надоела зима и холод хочется ярких красок и драйва, хочется хулиганить чем мы сегодня и занялись с моей Танюшей @tatiannaromanova Спасибо, что всегда улавливаешь мое настроение и готова к экспериментам у тебя золотые ручки освежили стрижку, увеличили асимметрию и добавили ярких красок, как вам? Мне нра", - так подписала снимок Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 19 2017 в 12:08 PDT

Фото: "Инстаграм" Ольги Бузовой

Однако поклонники разделились во мнениях. Многие уверены, что Бузовой больше идут длинные волосы. К тому же подписчики высмеяли большие губы и широкие брови звезды. Пользователи утверждают, что телеведущая после таких экспериментов уже не похожа на себя.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 7:16 PDT

"Оля ну блондинкой тебе моя лучше.. Ну честно Оля...правда; Ты все молодишься? Старушка Шапокляк)); Я не понимаю нервный тик? Что с глазом?; Оль ну что ты делаешь с собой? Ты одной из многих фиф! Твоя индивидуальность растворилась, верни свой прежний стиль, что за волосы, что за губы и брови , ты стала как из инкубатора , таких больше половины Москвы", - пишут пользователи Сети.