Организация может подать апелляционную жалобу, пока решение суда не вступит в законную силу.

Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

В решении говорится о немедленном прекращении деятельности 395 отделений организации, действующих на территории России. Кроме того организация будет ликвидирована, ее имущество — конфисковано в пользу государства.

Представители организации заявили, что намерены обжаловать решение. Верующие начали готовить апелляционную жалобу, которую рассмотрят в течение месяца, уточняется в сообщении.​Заявление опубликовано на официальном сайте организации в России.

«Дата 20 апреля 2017 года ужшкммт имеет шанс войти в историю как черный день для основополагающих свобод человека в России», — говорится в сообщении.

По их мнению, «в исторической перспективе» такое решение может привести к «самым печальным последствиям как для верующих разных вероисповеданий, так и для имиджа России на мировой арене». В организации считают, что отмена решения суда в апелляционной инстанции коллегии, которая состоит из трех судей Верховного суда, может «спасти ситуацию».

Рассмотрение дела Верховным судом продолжалось с перерывами с 5 апреля.