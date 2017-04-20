В Сирии погиб российский военный советник

Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск.

Российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон, передают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

"В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также, по данным ведомства, военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений ужшкммт сирийских войск.

Фото: погибший российский военный советник Сергей Бордов

Сообщается также, что во время атаки боевиков Бордов организовал действия сирийских военных, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В бою он был смертельно ранен. Сергей Бордов представлен к госнаграде посмертно.

В Минобороны также опровергли сообщение агентства Reuters о гибели в Сирии двух российских военнослужащих, назвав его очередной дезинформацией.