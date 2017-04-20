"Ребёнок меня бесит!": москвичка воспитывает младенца при помощи секс-игрушек

Историей матери, "кормящей" ребёнка из фаллоимитатора, уже заинтересовались Следственный комитет РФ и органы опеки.

Московские следователи начали проверку сообщений о том, что молодая мать использует товары для взрослых в воспитании младенца, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ГСУ СКР по Москве.

Ранее в Сеть шокировали фото молодой матери, которая выложила в сеть фотографии новорожденного ребенка с фаллоимитатором вместо соски. Пользователи интернета возмутились и стали требовать прекратить издеваться над младенцем.

Сама женщина призналась, что что ужшкммт не испытывает к ребёнку тёплых чувств, передает Лайф. Более того, она утверждает, что он не похож ни на нее, ни на предполагаемых отцов.

"Родила я восьмого января, ребёнка вытащили из меня, но он на меня не похож, — сказала Екатерина К. — Хотела или не хотела? Случайно получилось. Залетела. Он бесит иногда, подбешивает, потому что успокаивать нужно, плаксивый".

Применение фаллоимитатора женщина объяснила тем, что у младенца начали резаться зубки, а силиконовые предметы его якобы успокаивают, поэтому она и прибегла к его помощи (у нее он завалялся).

"Зовут сына Бэрк, сейчас зубы режутся, мне сказали специальные силиконовые штучки вставлять ему в рот. А у меня дома как раз был фаллоимитатор небольшой, он маленький", - пояснила она.

При этом на вопрос о том, зачем было производить фотосъёмку, у женщины тоже нашёлся ответ.

"Педиатр сможет смотреть на ребёнка в соцсетях. Не придётся лишний раз в больницу бегать", — говорит она.

Историей матери, "кормящей" ребёнка из фаллоимитатора, уже заинтересовались Следственный комитет РФ и органы опеки. Женщину допросили, а также осмотрели условия проживания малыша.