В КПРФ назвали вурдалаками депутатов, захотевших захоронить Ленина

При этом, согласно опросу, более 80% респондентов из числа граждан России выступают за захоронение тела Ленина.

Депутаты Госдумы от фракций «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О погребении», передает RT.

Так, по словам одного из авторов инициативы Владимира Сысоева, предусмотрено создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. "Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле", — сказал Сысоев.

Между тем согласно опросу ужшкммт исследовательского центра Superjob 81% респондентов из числа граждан России выступают за захоронение тела Ленина. В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет со всей страны.

Оказалось, что женщины активнее выступают за захоронение тела Ленина. Идею поддержали 86% опрошенных женщин и лишь 77% мужчин. Активнее всего поддержали инициативу россияне от 25 до 34 лет.

В свою очередь зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что предложение захоронить тело советского вождя Владимира Ленина сделано с целью «внести раздрай в общество», пишет "Лента.Ру".

«Кто-то этим [дестабилизацией] питается, как вурдалаки. Они питаются тем, что люди ссорятся, тем, что они раздражены, идут друг на друга», — сказал Рашкин, комментируя законопроект о юридическом механизме погребения Ленина.

По словам коммуниста, те, кому надоело стабильное общество, занимаются переписыванием истории. «Не надо ее переписывать, надо уважать своих родителей, которые принимали решение [о мавзолее Ленина] на законных основаниях. Тем более, мавзолей находится под защитой ЮНЕСКО. Нужно не только своих родителей уважать и историю, но и международные ратифицированные договоры», — добавил депутат.

Напомним, в начале апреля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал убрать тело Ленина из мавзолея. Представитель РПЦ заявил, что тела палачей не должны «выставляться на всеобщее обозрение».