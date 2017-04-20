"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": смотреть онлайн 20.04.2017, прогноз, где трансляция матча (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

Стадион "Олд Траффорд" принимает 20 апреля 2017 года ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом". Поединок начнется в 22:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего противостояния и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,2, на ничью - 6,00, на ужшкммт успех "Андерлехта" - 13,2.

Бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал свой прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы.

"Бельгийцам нужно забивать, но глупо думать, что после 1:1 в 1-м матче они понесутся вперед. «МЮ» будет вести игру, владеть мячом и давить, а "Андерлехт" — ждать шанса. Думаю, "МЮ" всё же возьмёт своё при помощи трибун", — уверен он.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Валенсия, Рохо, Бейи, Дармиан, Янг, — Эррера, Феллайни — Погба, Рашфорд — Ибрагимович.

"Андерлехт": Мартинес — Аджей, Кара, Спайич, Обрадович — Тилеманс, Дендонкер, Станчу — Бруно, Ачимпонг, Теодорчик.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: Перед матчем

Первый матч между клубами закончился боевой ничьей - 1:1, но, по мнению футбольных экспертов, в полуфинал, скорее всего, пройдет "Манчестер Юнайтед". На стороне клуба не только опытные игроки и боевая мощь, но и поддержка домашних трибун.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 ВИДЕО голов

По мнению экспертов, предыдущая ничья в Бельгии является довольно удачным результатом для МЮ, ведь клуб невероятно силен дом. Так, в минувшие выходные команда уверенно разобралась на "Олд Траффорд" с лидером АПЛ - лондонским "Челси", обыграв его со счетом 2:0. К тому же в Лиге Европы манкунианцы выиграли абсолютно все домашние матчи, пропустив в них лишь один гол.

Что касается кадрового состава, то у "Манчестер Юнайтед" не выйдут на поле Хуан Мата, Крис Смоллинг, Фил Джонс и Уэйн Руни. Под вопросом участие в матче Джесси Лингарда.

"Андерлехт" в последнем туре бельгийского национального превенства с минимальным счетом обыграл на выезде "Остенде", продлив себе беспроигрышную серию до семи матчей подряд.

В Лиге Европы "Андерлехт" в гостях за шесть матчей одержал три победы - над "Спартой", "Габалой" и АПОЭЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": комментарии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его команда не будет играть на 0:0 в ответном поединке.

"Прежде всего, если мы не пропустим, то пройдём — и это важно держать в уме. В то же время „Андерлехт“ понимает, что если не забьёт, то вылетит. Так что посмотрим. Мы играем дома, и, хотя в АПЛ у нас не лучшие результаты на „Олд Траффорд“, в Лиге Европы мы выиграли все домашние матчи. Собираемся ли мы играть на 0:0? Нет", - сказал спеуиалист.