Bloomberg сообщил о "плане Путина" по отделению Донбасса от Украины

Однако в Кремле опровергли сообщения о попытках интеграции ДНР и ЛНР в Россию.

Несмотря на то, что Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, подписанное в 2015 году при участи Франции и Германии, реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на три близких к Кремлю источника. Выдержки из статьи приводит УНИАН.

При этом Путин не собирается признавать эти территории или аннексировать их. Стратегия Путина заключается ужшкммт в укреплении рычагов, которые можно использовать, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в короткие сроки, рассказали изданию двое западных дипломатов в Москве.

Это мнение поддержали и бывшие российские чиновники. Москва будет действовать постепенно, используя как политическое прикрытие экономическую блокаду, введенную украинской властью. Экономические связи с ЛНР и ДНР будут расширяться. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские железные дороги сократили ставки на перевозку угля и железной руды к пунктам вблизи Донбасса. Это позволит России заместить приостановленные поставки из Украины.

Последовательные шаги Кремля, по мнению источников издания, позволят полностью отделить самопровозглашенные республики от Украины. При этом у президента РФ Владимира Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий».

Путин, как считают собеседники Bloomberg, весьма успешно пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Сейчас, например, на руку России играет экономическая блокада Донбасса Киевом. Москва активно выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел «наивной и примитивной» сегодняшнюю статью Bloomberg о том, как Россия отдаляет от Украины самопровозглашенные республики Донбасса по приднестровскому сценарию, пишут "Ведомости".

Песков заявил, что Россия не собирается интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики. «Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР <...> подобные публикации какие-то наивные и достаточно примитивные», – сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря Путина, план в отношении ДНР и ЛНР один – «добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад». На вопрос о принадлежности ДНР и ЛНР Песков ответил: «Это внутриукраинская проблема».