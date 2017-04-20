 
TOP 10

1 ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

2 "Успокойтесь все: я Димон": в Сети обсуждают отчет Медведева о работе за год (ФОТО, ВИДЕО)

3 Соцсети потешаются над Трампом, потерявшим авианосец

4 ВИДЕО с "ползущим" по Луне гигантским НЛО поставило ученых в тупик

5 Лыжница выжила, 7 раз перевернувшись при падении со склона (ФОТО, ВИДЕО)

6 Лидер "Воплей Видоплясова" предложил отправить в гетто "дебилов, не знающих украинский"

7 СМИ выяснили, кого могут призвать на военные сборы в 2017 году

8 Падение российской гимнастки с высоты в минском цирке попало на ВИДЕО

9 Ирина Шейк удивила фанатов первым ФОТО после родов в Instagram

10 Синди Кроуфорд расписала по дням диету, как похудеть на 10 кг за две недели

Новости наших партнеров

Bloomberg сообщил о "плане Путина" по отделению Донбасса от Украины

Опубликовано 20.04.17 17:10 Bloomberg сообщил о "плане Путина" по отделению Донбасса от Украины

Однако в Кремле опровергли сообщения о попытках интеграции ДНР и ЛНР в Россию.

Несмотря на то, что Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, подписанное в 2015 году при участи Франции и Германии, реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на три близких к Кремлю источника. Выдержки из статьи приводит УНИАН.

При этом Путин не собирается признавать эти территории или аннексировать их. Стратегия Путина заключается ужшкммт в укреплении рычагов, которые можно использовать, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в короткие сроки, рассказали изданию двое западных дипломатов в Москве.

Это мнение поддержали и бывшие российские чиновники. Москва будет действовать постепенно, используя как политическое прикрытие экономическую блокаду, введенную украинской властью. Экономические связи с ЛНР и ДНР будут расширяться. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские железные дороги сократили ставки на перевозку угля и железной руды к пунктам вблизи Донбасса. Это позволит России заместить приостановленные поставки из Украины.

Последовательные шаги Кремля, по мнению источников издания, позволят полностью отделить самопровозглашенные республики от Украины. При этом у президента РФ Владимира Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий».

Путин, как считают собеседники Bloomberg, весьма успешно пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Сейчас, например, на руку России играет экономическая блокада Донбасса Киевом. Москва активно выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел «наивной и примитивной» сегодняшнюю статью Bloomberg о том, как Россия отдаляет от Украины самопровозглашенные республики Донбасса по приднестровскому сценарию, пишут "Ведомости".

Песков заявил, что Россия не собирается интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики. «Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР <...> подобные публикации какие-то наивные и достаточно примитивные», – сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря Путина, план в отношении ДНР и ЛНР один – «добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад». На вопрос о принадлежности ДНР и ЛНР Песков ответил: «Это внутриукраинская проблема».
Другие материалы по этой теме

Савченко обвинила власти Украины в потере Донбасса

Турчинов впервые рассказал, как принималось решение о начале операции Киева в Донбассе

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга