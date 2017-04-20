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Ученые рассказали, как езда на велосипеде может спасти от рака

Опубликовано 20.04.17 16:36 Ученые рассказали, как езда на велосипеде может спасти от рака

Британские ученые доказали, что езда на велосипеде снижает риск ранней смерти.

Британские ученые выяснили, что езда на велосипеде не только помогает держать организм в тонусе, но и защищает от развития рака. Исследование было опубликовано на одном из научных сайтов, пишут "Народные новости".

В ходе исследования выяснилось, что ежедневные поездки на велосипеде снижают риск ранней смерти на 40%. Вероятность развития рака при этом уменьшается на 45%. Риск ужшкммт сердечнососудистых заболеваний снижается в два раза.

В течение пяти лет ученые следили за состоянием здоровья более 250 тысяч жителей Британии. За это время скончалось около 37 велосипедистов. Однако показатель мог вырасти до 63, если бы другие люди пользовались исключительно автомобилем или автобусом.

По словам экспертов, даже ходьбы благоприятно сказывается на здоровье человека.
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