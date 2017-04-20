Военные сборы запасников 2017: кого призывают в России в 2017 году и когда, выяснили СМИ

20 апреля президент России подписал Указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2017 году.

Как писал TopNews, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2017 году сроком до двух месяцев. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Российские граждане будут проходить службу в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Военные сборы 2017: кого могут призвать?

Призвать на сборы в 2017 году могут по повестке из ужшкммт военкомата, которую вручают под роспись. Повестку могут принести домой либо вручить через работодателя.

На военные сборы запасников 2017 могут призвать:

совершеннолетних мужчин, которые уже прошли воинскую службу

тех, кто в вузе проходил обучение на военной кафедре

освобожденных от военной службы или имевших отсрочки до 27 лет

граждан, ранее никогда не проходивших военную службу.

Как правило, обычно призывают 3-5 тысяч человек на срок 15-25 дней.

Кого не могут призвать на военные сборы в России?

По данным Минобороны, на военные сборы не могут призвать, если гражданин прошел военную службу недавно (в течение двух лет со дня увольнения в запас).

От военных сборов освобождаются педагоги, студенты вузов, многодетные отцы, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей.

Не подлежат призыву на сборы члены Совета Федерации РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, сотрудники органов внутренних дел, гражданский персонал ВС РФ, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, в период проведения таких работ, в период навигации — состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности.

На военные сборы не призывают граждан, признанных негодными к военной службе, и граждан с возрастными ограничениями.

Что будет, если не поехать на военные сборы?

В случае призыва на военные сборы в России в военкомат можно не явиться только по уважительной причине, например, из-за собственной болезни или тяжелого заболевания у кого-то из близких родственников.

За неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Уголовной ответственности за неявку в место и время, указанные в повестке военного комиссариата о призыве на военные сборы, не установлено.

Компенсация на время и после военных сборов

Участники военных сборов запасников в России получают денежные выплаты по воинскому званию и штатной должности, а также продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатную медицинскую помощь. После сборов участнику компенсируют его среднюю зарплату, которую он заработал бы за время прохождения сборов, учащимся — стипендии, безработным, стоящим на учете в службе занятости — пособия.

Отмечается, что призванного на военные сборы не могут уволить с работы, за ним сохраняется рабочее место, а затем выплачивается компенсация.