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У сына пойманного на взятках генерала ФСО изъяли десятки миллионов рублей

Опубликовано 20.04.17 15:47 У сына пойманного на взятках генерала ФСО изъяли десятки миллионов рублей

Между тем самого задержанного за взяточничество генерала ФСО Лопырева оставили в СИЗО до 23 июля.

Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев обвиняется в получении шести миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета РФ в Мосгорсуде, пишет Лайф.

По его словам, в случае доказанности вины Лопырева полагается наложение на него штрафа в стократном размере (от суммы взятки), то есть 627 миллионов рублей.

Таким образом, генерал обвиняется в получении 6,27 миллиона рублей. Следствие полагает, что Лопырев получал взятки от бизнесменов за то, чтобы ужшкммт он покровительствовал им при выдаче госконтрактов. Генерал был задержан в конце ноября прошлого года.

Между тем более 63 млн руб., €1 млн и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО Геннадия Лопырева. Генерала обвиняют в получении взяток. По данным источника «Интерфакса», при обыске у генерала нашли 1 млрд руб. Все это выяснилось в ходе слушаний в Мосгорсуде.

Военный суд продлил на три месяца, то есть до 23 июля, срок ареста генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, который обвиняется в получении взяток в размере около 7 миллионов рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева возбуждено по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.
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