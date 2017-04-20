Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Украины

Суд ООН наполовину удовлетворил требования Киева. В МИД РФ и Минюсте Украины прокомментировали решение суда ООН.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Киева о временных мерах по иску к России. Такое решение было озвучено сегодня в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге, пишет Лайф.

Иск против России Украина подала в январе текущего года, заявив, что Москва нарушает конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Киев обвинил РФ в поставках оружия на Украину, а также в дискриминации крымских татар и украинцев, которые проживают на ужшкммт территории республики.

В результате украинские представители потребовали ввести против России временные меры до окончательного вердикта суда. Однако Москва все обвинения в свой адрес отвергла. В российском МИД заявили, что целью Украины было не урегулирование конфликтов, а лишний повод обратиться в Международный суд ООН.

В целом международный суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России: по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией; эксперты полагают, что окончательное решение суда будет в пользу России, а их мнения об обязательности исполнения временных мер разделились, отмечает РИА Новости.

Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, это своего рода временный судебный запрет. Суд может их ввести с целью "замораживания" развития конфликтной ситуации до того, как не будет вынесено окончательное решение по спору.

Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ о нарушении конвенции по финансированию терроризма было сдержанным, поскольку это фактически первый межгосударственный иск такого рода, заявил украинский министр юстиции Павел Петренко.

"Это фактически первое такое дело межгосударственное в этом суде, суд принял сдержанную позицию и захотел фактически увидеть всю доказательную базу во время рассмотрения по сути и принятия конечного решения", — сказал Петренко в четверг на пресс-конференции. При этом он выразил оптимизм по поводу дальнейшего рассмотрения иска.

А спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что считает позитивным промежуточное решение суда ООН по иску Киева о ликвидации расовой дискриминации.

МИД РФ считает важным, что международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства, опубликованном в Facebook.

"Суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации): одна касается доступности образования на украинском языке, вторая - возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, - не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора. Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", - сообщили в МИД РФ.