На Арбате повесили баннер о проигнорированной СМИ "черной кассе" Навального (ФОТО)

СМИ выяснили, откуда у соратников основателя ФБК миллионы в "Альфа-банке".

В Москве на Новом Арбате повесили политический баннер о реакции ряда СМИ на информацию о "черной кассе" оппозиционера Алексея Навального, сообщает портал "Главплакат". На плакате изображены логотипы "Эха Москвы", The New Times, "Медузы", "Новой газеты", РБК и телеканала "Дождь".

Фото: Главплакат.рф

Справа отражено число публикаций о "черной кассе" Навального – нули. Таким образом, повесившие этот баннер хотели продемонстрировать реакцию изданий на появившуюся недавно информацию о том, что директор ФБК Роман Рубанов при помощи серых схем якобы получил и перечислил ужшкммт сторонникам Навального около 26 млн рублей.

Этот материал был проигнорирован либеральными СМИ, хотя прежде журналисты таких изданий неоднократно призывали своих коллег соблюдать журналистскую этику и не замалчивать факты.

Как сообщает BFM, ранее хакеры рассекретили "черную кассу" основателя ФБК Алексея Навального. Документы, которые могут свидетельствовать о получении денег директором Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым, размещены на портале InfoTrader.

Отмечается, что опубликованные данные были получены хакерами из переписки. Как следует из документов, в 2014 и в 2015 году на банковские счета Рубанова было перечислено в общей сложности более 25 млн рублей с использованием схемы Cash Recycling.. Примерно 3 млн рублей из этой суммы перечислялись в иностранной валюте. После этого средства из банка перечислялись на счета соратников основателя ФБК Алексея Навального.

По данным издания, отправитель денег неизвестен, а счета Романа Рубанова находятся в "Альфа-банке". При этом в официальной отчетности Фонда борьбы с коррупцией эти суммы не фигурируют.