Материнский капитал в 2017 году: единовременная выплата наличными коснется тех, кто успел подать заявку до конца ноября 2016 года.

Как писал TopNews, российские депутаты выступили с инициативой о том, чтобы доплачивать к материнскому капиталу 250 тысяч рублей на личные нужды женщинам, которые с 2018 года родят второго ребенка или же последующих детей. В случае принятия, такие меры, по мнению экспертов, могут стать хорошим подспорьем в деле о стимулировании рождаемости в России.

Согласно прогнозам, сертификаты на материнский капитал в 2017 году получат 829,86 тысяч семей, в 2018-м - 810,14 тысяч семей. На ужшкммт эти цели из федерального бюджета будет выделено 324,2 миллиарда рублей в 2017 году и 340,6 миллиарда рублей в следующем году.

Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября 2016 г. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года.

Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, пенсию мамы, образование ребенка или создание благоприятных условий жизни для ребенка с ограниченными возможностями.

На днях российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости сохранить в стране программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей. Однако главное, по его словам - подтолкнуть людей к рождению первенцев.

"Нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании, и это очень важно, рождения не только вторых и третьих детей, потому что этому плюс-минус научились делать, а о стимулировании рождения первенцев. Это действительно ключевая задача", - цитирует премьера ТАСС.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для этого должен быть создан новый финансовый инструмент, "наряду с региональными программами, наряду с программами выделения необходимых земельных ресурсов. Тогда наша задача будет достигнута".

Напомним, что ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет - до 2023 года.