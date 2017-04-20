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ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

Опубликовано 20.04.17 13:17 ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил РИА Новости директор ФСБ Александр Бортников.

"Практически установлен. Да, да, установлен", – заявил глава службы Александр Бортников.

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Мощный взрыв прогремел на ужшкммт перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
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