Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил РИА Новости директор ФСБ Александр Бортников.

"Практически установлен. Да, да, установлен", – заявил глава службы Александр Бортников.

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Мощный взрыв прогремел на ужшкммт перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.