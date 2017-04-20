Из-за неисправной камеры ГИБДД по ошибке оштрафовала 10 тыс. человек

Неисправная камера зафиксировала более 10 тысяч нарушений на дороге в Вологодской области.

Прокуратура Вологодской области выявила факт незаконного привлечения к административной ответственности нескольких тысяч водителей из-за сломанной системы фиксации нарушений, пишет "Интерфакс".

Проверка выяснила, что установленное на 80 км автодороги "Вологда - Новая Ладога" специальное техническое средство "Автоураган-ВС", предназначенное для фиксации нарушения водителями скоростного режима, было неисправно в период с 25 ноября 2016 года по 9 февраля 2017 года.

По данным прокуратуры, за это время к административной ответственности незаконно привлечено более 10 тыс. граждан ужшкммт и юридических лиц. При этом органы ГИБДД области не приняли необходимых мер, чтобы не допустить нарушения закона.

В связи с этим прокуратура потребовала от УМВД по Вологодской области и от комитета гражданской защиты и социальной безопасности восстановить нарушенные права автомобилистов. Помимо этого принесено более 200 протестов на незаконные постановления о привлечении граждан к административной ответственности, которые в настоящее время оплатили наложенные штрафы, подчеркивают в надзорном ведомстве.