Ирина Шейк удивила фанатов первым ФОТО после родов в Instagram

Российская модель показала идеальную форму спустя несколько дней после родов.

Знаменитая на весь мир модель российского происхождения Ирина Шейк порадовала поклонников первым ФОТО после родов в Instagram. Поклонников поразила идеальная физическая форма знаменитости, несмотря на то, что после родов прошли считаные дни. В кадре Ирина Шейк Ирина Шейк в купальнике греется на солнце лежа на надувном матрасе в бассейне.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Апр 18 2017 в 7:30 PDT

"Предзакатное, - подписала снимок звезда.

Пост собрал почти 300 тысяч "лайков" и множество комментариев. Некоторые фолловеры не поверили, что это свежий снимок, другие же отметили полную грудь Шейк и полоску на животе, которая могла остаться от кесарева сечения.

"Была просто красивая, а теперь невероятно красивая!", "Такая фигура всего спустя всего несколько недель после родов! Потрясающая Ирина!", "Все говорят, что из старых архивов… но на фото видна кесарева полоса. фото сделано после родов!!! Прекрасно выглядит))", - восхищаются поклонники.

Как писал TopNews, 31-летняя Ирина Шейк родила дочь 42-летнему актеру Брэдли Куперу.