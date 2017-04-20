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10 В России могут ужесточить процедуру техосмотра

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В России могут ужесточить процедуру техосмотра

Опубликовано 20.04.17 11:31 В России могут ужесточить процедуру техосмотра

Министерство транспорта РФ выступило с инициативой, которая ужесточит требования к технической диагностике транспортных средств.

Требования к проходящим техническую диагностику транспортным средствам планируется ужесточить. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ, пишет "Водитель Петербурга".

Подготовленные поправки предусматривают, что при проведении техосмотра должны проверяться работоспособность и соответствие техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего и дальнего света, противотуманных, всех иных световых приборов, фар и светоотражающей маркировки. Не пройдет диагностику автомобиль с неработающими или демонтированными стеклоочистителями ужшкммт или стеклоомывателями (действующие требования предусматривают наличие и работоспособность хотя бы одного стеклоочистителя и одного форсункового стеклоомывателя ветрового стекла). Проверяться будут средства контроля мотора – их показания на панели приборов должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.

Особые требования к диагностике устанавливаются для отдельных видов транспортных средств, в том числе оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарных и других), коммунального хозяйства, автоэвакуаторов, фургонов (в том числе с местами для перевозки людей), цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, оснащенных грузоподъемными устройствами автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов и ряда иных.

В то же время операторам техосмотра разрешат не ставить на выдаваемых диагностических картах круглую печать. Ранее ее обязательное наличие у ООО и акционерных обществ было упразднено.

 
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