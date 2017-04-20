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ВИДЕО с "ползущим" по Луне гигантским НЛО поставило ученых в тупик

Опубликовано 20.04.17 11:14 ВИДЕО с "ползущим" по Луне гигантским НЛО поставило ученых в тупик

Таинственный объект сняли астрономы из обсерватории Омана.

В Интернете опубликовали видео странного темного объекта неправильной формы, неспешно передвигающегося в кадре вдоль поверхности Луны. Авторами съемки являются астрономы из обсерватории Омана. Видео было получено при помощи мощного телескопа.

Увиденное поставило ученых в тупик. Уфологи тут же поспешили объявить увиденное очередным доказательством существования внеземной жизни. Свое мнение энтузиасты подкрепляют тем, что метеорит ужшкммт или какой-то другой естественный объект двигался бы по другой траектории. К тому же о его приближении было бы известно заранее.

В свою очередь, скептики напоминают, что запись может оказаться фейком. Также нельзя исключать возможный дефект телескопа или записывающего устройства. Однако официальная наука пока не может понять, что же именно запечатлели исследователи.
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