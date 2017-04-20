Пенсионер из Томска выслал Медведеву 60 рублей надбавки к пенсии

Виктор Смирнягин заплатил за услуги перевода 60 рублей 133 рубля.

В Томской области местный житель отправил премьер-министру России Дмитрию Медведеву свою назначенную правительством 1 апреля надбавку к пенсии, которая составила 60 рублей. По информации, опубликованной на сайте Московского городского комитета КПРФ, в послании главе правительства возмущенный мизерной надбавкой пенсионер Виктор Смирнягин написал: "Село - столице - похмелиться".

Как отметил сам пенсионер, за перевод 60 рублей ему пришлось заплатить 133 рубля. Причем, по словам Смирнягина, на почте его "мурыжили" около часа. В КПРФ уточнили, что работники "всеми правдами и неправдами" пытались не принять у него ужшкммт этот денежный перевод.

"Вот и дождались пенсионеры долгожданной апрельской прибавки к пенсии. Как я понял, повысили только страховую часть, и потому кого-то осчастливили на семь, кого-то - на девять, 11, 17 и даже 40 или 50 рублей. Мне жаловаться нельзя, потому как они "отвалили" дополнительно аж 58 рублей 99 копеек", - язвит пенсионер.

"Они нас уничтожают всячески, вот потому и пошел сегодня на почту, да отправил на имя Медведева Дмитрия Анатольевича аж целых 60 рублей. Это они открыто, на весь мир смеются над нами, потому как мы молчим, а они в это время хапают миллионы и миллиарды - примеров тому шибко уж много, но почему-то никто из них не идет этапом на Магадан. А нужно бы, чтоб они своими глазами увидели то, что натворили со страной", - написал Смирнягин в своем письме.

Житель Томской области призвал всех пенсионеров отправить эти "добавки" премьер-министру.

"Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят, не переставая. Постыдились бы. Да уж куда там..." - посетовал мужчина.

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