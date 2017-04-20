Путин припомнил Кадырову нападение террористов на бойцов Росгвардии

Глава государства похвалил руководителя республики за исполнение майских указов, но обратил внимание на меры безопасности и борьбу с терроризмом.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова. На встрече обсудили вопросы безопасности, работу "Роснефти" и ряд других вопросов. Глава государства похвалил Кадырова за выполнение "майских указов", в частности, за снижение безработицы. Об этом накануне писал Topnews.

Кадыров доложил главе государста, что ситуация в Чечне в сфере безопасности находится под полным контролем властей. «Уличной преступности у нас нет, серьезных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено ужшкммт двигается вперед», — сказал он.

В ответ Путин заметил, что на данный момент на территории республики все-таки решены не все вопросы безопасности. В частности, президент напомнил о недавнем нападении на часть Росгвардии.

В марте боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника.

"Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что вам удается выполнять указы президента России от 2012 года - это очень важно", - подчеркнул Путин, слова которого приводит "РГ".

Глава государства отметил, что средний уровень оплаты труда в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона. Кадыров заверил, что все "майские указы" выполняются. Президент похвалил его за существенное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад была на высоком уровне.

И действительно - в экономике Чеченской республики отмечаются позитивные изменения. По словам руководителя региона, доля сельхозпроизводства выросла на 13,6%, внебюджетные инвестиции - на 15%, уровень безработицы за год снизился почти на 3% - до 9,2%. Повышаются зарплаты, стало доступным для всех малышей дошкольное образование от трех до семи лет, досрочно завершен первый этап программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья.