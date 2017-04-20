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Известный питерский журналист Николай Андрущенко умер после жестокого избиения

Опубликовано 20.04.17 10:37 Известный питерский журналист Николай Андрущенко умер после жестокого избиения

Соучредитель газеты "Новый Петербург" писал материалы на острые темы.

В одной из больниц Северной столицы ушел из жизни журналист и соучредитель газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на осведомленный источник.

"Он умер сегодня, не выходя из комы после нападения", — сказал собеседник издания.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что на журналиста еженедельника "Новый Петербург" и бывшего депутата Ленсовета Николая Андрущенко 9 марта 2017 года совершили нападение неизвестные лица. Это произошло, когда Андрущенко шел на деловую ужшкммт встречу.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму. Журналиста доставили в Мариинскую больницу, где ввели в медицинскую кому. Андрущенко так и не пришел в сознание.

Газета "Новый Петербург" выпускала материалы на острые темы. В частности, в последнее время там освещались протестные акции, показная борьба властей с коррупцией. Также в еженедельнике печатались воспоминания журналиста Дмитрия Запольского о связях "бандитского Петербурга" с властями города в 1990-е годы.

Сам Николай Андрущенко писал о произволе в полиции, коррупции и двуличии власти. Кроме того, он рассказывал об известных петербуржцах: бывшем замглавы ФСКН, генерале Николае Аулове, о Владимире Кумарине, которого, по его словам, видел в приемной у Путина в мэрии Петербурга в 1990-е, о экс-директоре кооператива "Озеро", перешедшем в "Техснабэскпорт" Владимире Смирнове и о других.
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