 
TOP 10

1 Россия представила доказательства постановки химатаки в Сирии

2 Соцсети потешаются над Трампом, потерявшим авианосец

3 Fox News уволил телеведущего, оскорбившего Владимира Путина

4 В Таиланде произошла серия из 13 взрывов: есть погибшие и раненые (ФОТО)

5 Спасатели нашли тела трех моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала"

6 Ученые: рак груди грозит каждой десятой женщине в России

7 Forbes назвал богатейшего россияна - его состояние превысило $18,4 млрд

8 Reuters опубликовало детали плана вмешательства России в ход президентских выборов в США

9 Жизнь успешного человека: как избежать проблем со здоровьем?

10 Эксперты: обвал рубля - это дело времени

Новости наших партнеров

Ученые: рак груди грозит каждой десятой женщине в России

Опубликовано 20.04.17 10:06 Ученые: рак груди грозит каждой десятой женщине в России

Соответствующее исследование провели специалисты медико-генетического центра Genotek.

Группа исследователей из медико-генетического центра Genotek выяснила, что в России рак угрожает каждой десятой женщине.

В ходе изучения был проведен генетический анализ россиянок и жительниц ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно полученным данным, 11% обследованных имеют как минимум одну мутацию, провоцирующую развитие рака груди и яичников.

Как отмечают ученые, наследственная склонность в 25% случаев является главной причиной развития ужшкммт рака молочной железы.

"Определённое сочетание генов рака молочной железы повышает риск развития заболевания до 80%. Профилактика существует, виды её различны — от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни до специфической лекарственной терапии и профилактической хирургии. Знание генетических предрасположенностей позволит вовремя применить известные профилактические меры и не заболеть", — цитирует RT кандидата медицинских наук Елену Тощакову.
Другие материалы по этой теме

Ученые назвали доступный продукт, который омолаживает мозг

Ученые: высокоразвитые цивилизации существуют за пределами Млечного пути

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга