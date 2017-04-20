Ученые: рак груди грозит каждой десятой женщине в России

Соответствующее исследование провели специалисты медико-генетического центра Genotek.

Группа исследователей из медико-генетического центра Genotek выяснила, что в России рак угрожает каждой десятой женщине.

В ходе изучения был проведен генетический анализ россиянок и жительниц ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно полученным данным, 11% обследованных имеют как минимум одну мутацию, провоцирующую развитие рака груди и яичников.

Как отмечают ученые, наследственная склонность в 25% случаев является главной причиной развития ужшкммт рака молочной железы.

"Определённое сочетание генов рака молочной железы повышает риск развития заболевания до 80%. Профилактика существует, виды её различны — от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни до специфической лекарственной терапии и профилактической хирургии. Знание генетических предрасположенностей позволит вовремя применить известные профилактические меры и не заболеть", — цитирует RT кандидата медицинских наук Елену Тощакову.