Преждевременно сдетонировавшая бомба сорвала теракт боевиков в Таиланде. После этого туристам рекомендовано избегать людных мест.

Скоординированная серия из 13 взрывов произошла на юге Таиланда вечером 19 апреля, сообщает "АиФ" со ссылкой на Третий национальный телеканал страны.

Взрывы прогремели между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00 – 18.30 по Москве) возле полицейских участков, жилых помещений, где живут сотрудники полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей. ЧП произошли в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывались ручные гранаты, которые неизвестные злоумышленники бросали, проезжая мимо на мотоциклах.

Позднее стало известно, что ужшкммт два боевика из числа мусульманских сепаратистов, которых подозревают в организации этой серии терактов, сами стали жертвами одного из взрывов. Они подорвались на собственной самодельной бомбе, установленной на мотоцикле и сработавшей преждевременно. Боевики планировали взорвать ее возле расположения воинской части в провинции Сонгкла, однако сами погибли на месте. Также ранены двое полицейских.

Также сообщается, что при взрывах двух гранат возле жилого комплекса полиции в провинции Паттани пострадавших нет. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в других местах происшествий.

Российским туристам, которые в настоящее время находятся на отдыхе в Таиланде, рекомендовано по возможности избегать мест большого скопления людей и проявлять бдительность и осторожность. Ростуризм призвал их следовать указаниям местных властей и не выбираться за пределы туристических зон без необходимости. Как сообщили в ведомстве, никакой информации о том, что в ходе серии ЧП пострадали россияне, не поступало, пишет "Версия".