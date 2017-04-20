"Бешикташ" - "Лион": прогноз на матч 20.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Бешикташ" - "Лион" 20 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

20 апреля 2017 года турецкий "Бешикташ" принимает на поле своего стадиона "Водафон Арена" французский "Лион" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.

"Бешикташ" - "Лион" 20 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Бешикташ" - "Лион" 20 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом матча онлайн можно будет в Сети.

"Бешикташ" - "Лион" 20 апреля 2017: перед матчем

В первом четвертьфинальном сражении "Бешикташ" потерпел поражение от "Лиона" со счетом 1:2. Теперь турецкому клубу предстоит приложить максимум ужшкммт усилий, чтобы проваться в 1/2 финала Лиги Европы.

"Лион" - "Бешикташ" 2:1 ВИДЕО голов

"Бешикташ" - "Лион" 20 апреля 2017: прогноз букмекеров

Букмекеры одинаково оценивают шансы клубов и принимают ставки на победу "Бешикташа" и "Лиона" в среднем с коэффициентом 2,6, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,7.