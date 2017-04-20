"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": прогноз на матч 20.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

20 апреля 2017 года на стадионе "Олд Траффорд" состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт". Начало в 22:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

Первый матч между клубами закончился боевой ничьей - 1:1, но, по мнению футбольных экспертов, в полуфинал, скорее всего, пройдет "Манчестер Юнайтед". На стороне клуба ужшкммт не только опытные игроки и боевая мощь, но и поддержка домашних трибун.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 ВИДЕО голов

По мнению экспертов, предыдущая ничья в Бельгии является довольно удачным результатом для МЮ, ведь клуб невероятно силен дом. Так, в минувшие выходные команда уверенно разобралась на "Олд Траффорд" с лидером АПЛ - лондонским "Челси", обыграв его со счетом 2:0. К тому же в Лиге Европы манкунианцы выиграли абсолютно все домашние матчи, пропустив в них лишь один гол.

Что касается кадрового состава, то у "Манчестер Юнайтед" не выйдут на поле Хуан Мата, Крис Смоллинг, Фил Джонс и Уэйн Руни. Под вопросом участие в матче Джесси Лингарда.

"Андерлехт" в последнем туре бельгийского национального превенства с минимальным счетом обыграл на выезде "Остенде", продлив себе беспроигрышную серию до семи матчей подряд.

В Лиге Европы "Андерлехт" в гостях за шесть матчей одержал три победы - над "Спартой", "Габалой" и АПОЭЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт": статистика и личные встречи

"Манчестер Юнайтед" выиграл в нынешней Лиге Европы все домашние матчи.

"Андерлехт" проиграл в гостях в нынешней Лиге Европы один матч из шести – "Зениту" 1:3.

"Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" 20 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "МЮ" фаворитом предстоящего противостояния и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,2, на ничью - 6,00, на успех "Андерлехта" - 13,2.