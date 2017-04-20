Россия представила доказательства постановки химатаки в Сирии

Соответствующие сведения были представлены в Организацию по запрещению химического оружия.

По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина, Москва представила в ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает ТАСС, на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места вероятной химатаки, невзирая на попытки ужшкммт воспрепятствовать этому со стороны представителей ряда западных стран.

По словам Шульгина, Ульянов указал на ряд несоответствий между распространившимися роликами на YouTube и оперативными кадрами с места инцидента.

"Утверждается, например, то, что был использован зарин, одним из симптомов поражения которым являются суженные зрачки. Между тем, на снимках видно, что у детей зрачки расширены", — сказал постпред.

К тому же он указал на характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций.

"След явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов", — отметил Шульгин.

"Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании", — добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.

Как писал TopNews, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными силами САР химоружия в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб. Дамаск заявил о непричастности к инциденту, но в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 крылатых ракет.