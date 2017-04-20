Спасатели нашли тела трех моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала"

Спасти удалось одного члена экипажа.

В Керченском проливе в районе крушения судна "Герои Арсенала" были обнаружены тела трех моряков с затонувшего сухогруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

Он отметил, что на борт спасательного судна были подняты тела двух погибших.

"Вблизи судна обнаружен еще один погибший", — добавил собеседник агентства.

Как отмечает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального ужшкммт представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ, спасти удалось троих членов экипажа, но затем в крымском МЧС опровергли эту информацию, заявив, что спасен единственный моряк – гражданин Украины.

Известно, что команда сухогруза состояла из 12 человек – граждан Украины, России и Грузии.

Ранее TopNews писал о том, что сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Керченском проливе в ночь на среду, 19 апреля. Согласно предварительным данным, причиной произошедшего стал шторм. По факту случившегося Краснодарский следственный отдел Южного СУТ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".