Сам Билл О"Рейли уже прокомментировал свое увольнение.

С телеканала Fox News уволен ведущий Билл О’Рейли, известный тем, что оскорбил президента России Владимира Путина. Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, которая владеет телеканалом.

"После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News", — отмечается в публикации.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, О’Рейли ранее был обвинен в сексуальных домогательствах. Тележурналист и его компания-работодатель заплатили пяти женщинам в общей сложности 13 миллионов ужшкммт долларов, чтобы уладить претензии. Известно, что эти женщины либо работали на журналиста, либо выступали в качестве гостей в его программе.

Сам Билл О'Рейли уже прокомментировал свой уход с канала. Как говорится в материале NPR, журналист сделал заявление о том, что он находит решение медиахолдига "чрезвычайно разочаровывающим". Также О'Рейли сказал, что ему приходится завершить работу на телеканале "из-за совершенно необоснованных требований".

Как писал TopNews, в феврале журналист стал участником другого скандала - в интервью с американским лидером Дональдом Трампом ведущий и политический комментатор в грубой форме напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина. "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?", — ответил ему на это Трамп.