 
TOP 10

1 Медведеву пришлось в Думе отвечать про нападки Навального (ВИДЕО)

2 Fox News уволил телеведущего, оскорбившего Владимира Путина

3 Эксперты: обвал рубля - это дело времени

4 NASA: гигантский астероид "Скала" опасно сблизится с Землей (ФОТО, ВИДЕО)

5 "Россия не наестся": Порошенко сравнил РФ с крокодилом (ВИДЕО)

6 Трамп напугал граждан США возможностью ядерной войны с КНДР

7 "Барселона" сыграв вничью с "Ювентусом", вылетела из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

8 Предсказавший победу Трампа экстрасенс назвал дату начала Третьей мировой

9 "Монако" вышел в полуфинал ЛЧ, обыграв "Боруссию" (ВИДЕО)

10 Во Владимире студентам провели лекцию об "уголовном прошлом" Навального (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Fox News уволил телеведущего, оскорбившего Владимира Путина

Опубликовано 20.04.17 08:34 Fox News уволил телеведущего, оскорбившего Владимира Путина

Сам Билл О"Рейли уже прокомментировал свое увольнение.

С телеканала Fox News уволен ведущий Билл О’Рейли, известный тем, что оскорбил президента России Владимира Путина. Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, которая владеет телеканалом.

"После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News", — отмечается в публикации.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, О’Рейли ранее был обвинен в сексуальных домогательствах. Тележурналист и его компания-работодатель заплатили пяти женщинам в общей сложности 13 миллионов ужшкммт долларов, чтобы уладить претензии. Известно, что эти женщины либо работали на журналиста, либо выступали в качестве гостей в его программе.

Сам Билл О'Рейли уже прокомментировал свой уход с канала. Как говорится в материале NPR, журналист сделал заявление о том, что он находит решение медиахолдига "чрезвычайно разочаровывающим". Также О'Рейли сказал, что ему приходится завершить работу на телеканале "из-за совершенно необоснованных требований".

Как писал TopNews, в феврале журналист стал участником другого скандала - в интервью с американским лидером Дональдом Трампом ведущий и политический комментатор в грубой форме напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина. "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?", — ответил ему на это Трамп.
Другие материалы по этой теме

Ведущий Fox News отказался извиняться за оскорбление президента России

В Боснии и Герцеговине уволили телеведущую, подрабатывавшую проституткой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга