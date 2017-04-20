20 апреля отмечается День донора. В народе празднуют Акулинин день.

Какой сегодня праздник 20 апреля 2017: День донора в России

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот праздник посвящен как самим донорам - людям, безвозмездно сдающим свою кровь для нуждающихся в ее переливании, так и медицинскому персоналу, работающему в этой области.

День донора приурочен к событию, произошедшему 20 апреля 1832 года, когда молодой перспективный акушер Андрей Вольф впервые провел манипуляцию с переливанием крови. Пациентка вскоре выздоровела и была выписана домой.

По ужшкммт оценкам специалистов, более 1,5 млн человек в России ежегодно нуждаются в донорской крови либо ее компонентах. В последние годы власти весьма активно стараются активизировать общество на добровольную сдачу крови. В 2005 году был введен закон о том, что каждый человек, прошедший не менее сорока сдач крови, становится почетным донором страны. Для этой категории граждан установлены денежная компенсация, внеочередное лечение в условиях государственных медучреждений, а также предоставление других льгот.

Какой церковный праздник сегодня, 20.04.2017: Акулинин день

20 апреля 2017 года в народе чествуют имена двух христианских мучеников – Акилины (или Акулины) и Руфина. Согласно преданию, святые обернули в христианство множество римских воинов. Прознав о подвигах святых, император Максимин приказал их убить.

По народному поверью, на Акулинин день начинают просыпаться от зимней спячки русалки. Девушки в деревне выбирали некоторые свои наряды и относили их на берега рек в дар сказочным существам.

Считалось, что дожди на Акулину сулят плохой урожай, но много калины. Обилие звезд на небе предвещало хорошую плодовитость кустарников и грибов, а ясная и морозная погода предрекала хороший урожай гречихи. Также по народным приметам погода на Акулинин день говорила о том, каким будет 20 сентября.